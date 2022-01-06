В Украине резко увеличился суточный прирост новых больных COVID-19

За сутки инфекцию подтвердили в Украине у 240 детей Фото: ЕРА

"За сутки 5 января в Украине зафиксировано 6632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 240, медработников – 182). [...] За прошедшие сутки госпитализировано 2028 человек, летальных исходов – 187, выздоровело – 9 121 человек", – говорится в сообщении.

4 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 689 291 случай коронавирусной инфекции, скончались 96 896 пациентов с COVID-19, выздоровели – 3 500 914 человек.

В Минздраве отметили, что 5 января в стране сделали 70 059 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 32 812.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1173), больше всего смертей – в Днепропетровской области (21).