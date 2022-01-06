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В Казахстан из-за протестов решили ввести миротворцев, в мире установили COVID-рекорд. Главное за день

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Против протестующих бросили силовиков
Против протестующих бросили силовиков
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий среды, 5 января.

Протесты в Казахстане

В МВД Казахстана сообщили о восьми погибших силовиках в ходе противостояния с участниками массовых протестов, которые продолжаются в стране со 2 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это, протесты продолжились. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию. Главой Совета безопасности страны вместо Назарбаева стал Токаев.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о начале в Алматы антитеррористической операции и освобождении аэропорта в этом городе.

В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения, а Токаев обратился за помощью в наведении порядка к главам стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Казахстана заявил о "террористической угрозе".

В ОДКБ решили ввести в Казахстан миротворцев в том числе из-за "вмешательства извне".

Мировой рекорд COVID-19

За уходящие сутки в мире подтвердили почти 2,3 млн новых случаев коронавирусной инфекции и на 400 тыс. ухудшили предыдущий максимум, зафиксированный 1 января.

Накануне только в США выявили более 1 млн новых инфицирований.

COVID-19 обнаружили и у трижды привитого президента Польши Анджея Дуды. Коронавирусом он инфицировался уже второй раз.

Инфекцию также подхватили король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия.

Российская агрессия

США достигли "крепкого консенсуса" с союзниками и партнерами из Европы в вопросе, как ответить России, если она снова вторгнется в Украину. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Во время визита на Донбасс верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что без безопасности Украины нет безопасности в Европе.

Джокович и Австралия

Первой ракетке мира, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который прилетел в Австралию для участия в открытом чемпионате этой страны, отказали во въезде в страну. Это связано с документами, необходимыми ему для медицинского освобождения от вакцинации от коронавируса, с которой в страну пускают иностранцев.

Перед этим премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что если Джокович не докажет, что действительно освобожден от вакцинации, то отправится "следующим самолетом домой".

Теги: Австралия, Казахстан, теннис, аэропорт, митинг, вакцинация, рекорд, миротворцы, политика, российская агрессия, безопасность, инфекция, Алматы, ОДКБ, Жозеп Боррель, Скотт Моррисон, Касым-Жомарт Токаев, силовики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, протесты в Казахстане 2022
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