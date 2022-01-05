Режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана

"Режим ЧП введен на всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что запрещаются "митинги и другие массовые скопления людей", а также вводится комендантский час с 23.00 до 7.00.

Ограничиваются также въезд и выезд из населенных пунктов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе протестов были убиты и ранены казахские силовики.

Чрезвычайное положение президент ранее ввел в Нур-Султане (будет действовать как минимум до 19 января), в Алматы и Мангистауской области.