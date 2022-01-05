Режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана

"Режим ЧП введен на всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.
В нем уточняется, что запрещаются "митинги и другие массовые скопления людей", а также вводится комендантский час с 23.00 до 7.00.
Ограничиваются также въезд и выезд из населенных пунктов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе протестов были убиты и ранены казахские силовики.
Чрезвычайное положение президент ранее ввел в Нур-Султане (будет действовать как минимум до 19 января), в Алматы и Мангистауской области.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).
В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали.
5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.
В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе.
Протестующие захватывают и другие административные здания в Казахстане.