В Казахстане на 180 дней вводят госрегулирование цен на бензин и дизель

"В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", – сказал на совещании Токаев.

Он также поручил правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

За это время правительство, согласно поручению президента, должно "тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен".