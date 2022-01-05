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В Казахстане на 180 дней вводят госрегулирование цен на бензин и дизель

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Президент Токаев поручил также ввести госрегулирование цен на сжиженный газ
Президент Токаев поручил также ввести госрегулирование цен на сжиженный газ
Фото: аkorda.kz

На фоне протестов в Казахстане президент Касим-Жомарт Токаев поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом шла речь на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, результаты которого 5 января были опубликованы на сайте президента.

"В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", – сказал на совещании Токаев.

Он также поручил правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

За это время правительство, согласно поручению президента, должно "тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен".

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали.

Токаев 4 января подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку.

Теги: газ, Казахстан, протесты, бензин, правительство, цены, президент, ограничения, госрегулирование, сжиженный газ, население
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