Протесты в Казахстане. Пострадали около сотни полицейских, задержаны более 200 человек

Также в результате беспорядков были повреждены 37 служебных автомобилей казахских милиционеров. Видео горящей машины, в частности, опубликовало издание Nur.kz в Telegram.

По данным МВД, вчера нападениям подверглись акиматы (райадминистрации) Алматы, Шымкента и Тараза. В зданиях выбиты окна и двери, Также были случаи использования камней, газа, перцовых баллонов и бутылок с горючей смесью.

Правоохранители начали досудебное расследование по 13 случаям насилия в отношении государственных чиновников, хулиганства и нападений на правительственные здания. Всего задержано более 200 человек.