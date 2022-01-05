Токаев на фоне протестов ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алматы

На президентском сайте указано, что "в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан" Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения с 1.30 5 января до полуночи 19 января.

Вечером 4 января Токаев сообщил в Twitter, что правительство "в целях обеспечения стабильности в стране" приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр (3,12 грн).

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", – написал он.

Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022