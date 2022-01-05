В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы

"Аэропорт Алматы захвачен, идет эвакуация сотрудников", – говорится в сообщении.

Информацию о захвате аэропорта изданию подтвердил один из пассажиров, который намеревался улететь из города.

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", – рассказал блогер Алишер Еликбаев корреспонденту Orda.kz. Алишер Еликбаев находится в гостинице возле аэропорта. Он должен был вылететь в полночь", – сказано в посте.

РБК сообщает, что российский "Аэрофлот" отменил рейс в Алматы. В то же время самолет в казахстанский Нур-Султан готовится к вылету.

Позже захват подтвердили Orda.kz в пресс-службе аэропорта.

"Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Когда они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров", – процитировало издание представителей аэропорта.