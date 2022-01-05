В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы

"Аэропорт Алматы захвачен, идет эвакуация сотрудников", – говорится в сообщении.
Информацию о захвате аэропорта изданию подтвердил один из пассажиров, который намеревался улететь из города.
"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", – рассказал блогер Алишер Еликбаев корреспонденту Orda.kz. Алишер Еликбаев находится в гостинице возле аэропорта. Он должен был вылететь в полночь", – сказано в посте.
РБК сообщает, что российский "Аэрофлот" отменил рейс в Алматы. В то же время самолет в казахстанский Нур-Султан готовится к вылету.
Позже захват подтвердили Orda.kz в пресс-службе аэропорта.
"Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Когда они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров", – процитировало издание представителей аэропорта.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).
В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.
5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.
В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.
Протестующие захватывают и другие административные здания.