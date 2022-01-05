Назарбаев готов покинуть Казахстан – Венедиктов

"Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения (источник в МИД)", – написал он.

Сегодня Назарбаева сместили с должности председателя Совета безопасности Казахстана.

В городе Талдыкорган протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву.

Контекст:

Назарбаев был первым президентом Казахстана, он находился на этой должности с 16 декабря 1991-го по 20 марта 2019 года. После ухода в отставку он остался на высших государственных и партийных должностях. В частности, в 2021 году исполнилось 30 лет, как он возглавляет Совет безопасности республики. Также на парламентских выборах 2021 года он возглавил список партии "Нур Отан".

На протестах, начавшихся 2 января, одним из требований был уход Назарбаева из политики. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в экстренном обращении заявил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял Назарбаев.