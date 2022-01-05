Назарбаева сместили с должности председателя Совета безопасности Казахстана

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", – сказал он.
По его словам, среди правоохранителей "есть убитые и раненые", а принятые властями до этого меры были недостаточны. Токаев считает, что за протестами кроется "тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".
Он заверил, что будет оставаться в столице: "Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом".
Токаев также пообещал выступить в скором времени "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).
В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.
5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, однако протесты не прекратились. Митингующие требовали отстранения от власти Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.
В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.