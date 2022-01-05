Назарбаева сместили с должности председателя Совета безопасности Казахстана

Уход Назарбаева из политики был одним из требований протестующих Фото: EPA

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", – сказал он.

По его словам, среди правоохранителей "есть убитые и раненые", а принятые властями до этого меры были недостаточны. Токаев считает, что за протестами кроется "тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

Он заверил, что будет оставаться в столице: "Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом".

Токаев также пообещал выступить в скором времени "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".