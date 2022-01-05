Иметь при себе документы и зарегистрироваться в системе "Друг". МИД дал рекомендации украинцам, находящимся в Казахстане

Гражданам Украины советуют проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также соблюдать указания представителей местной власти и правоохранительных органов. МИД попросил также не оставлять места проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также зарегистрироваться в электронной системе "Друг".

В случае экстренных ситуаций следует обращаться в посольство Украины в Казахстане.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Режим ЧП будет действовать как минимум до 19 января.

В стране вводятся усиленные меры охраны общественного порядка, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, вводится проверка документов, удостоверяющих личность, и досмотр вещей, а также ограничивается въезд в город.

Ранее президент Казахстана подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.