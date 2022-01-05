Протесты в Казахстане. В Нур-Султане ввели чрезвычайное положение и комендантский час

Согласно указу Токаева, комендантский час в Нур-Султане будет действовать с 23.00 до 7.00 Фото: akorda.kz

Введенный из-за массовых акций протеста в стране режим ЧП будет действовать как минимум до 19 января.

Согласно указу президента, в городе создадут комендатуру во главе с начальником полиции столицы, а с 23.00 до 7.00 будет действовать комендантский час.

Также вводятся усиленные меры охраны общественного порядка, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, вводится проверка документов, удостоверяющих личность, и досмотр вещей, а также ограничивается въезд в город.

Помимо этого, власти не позволяют проведение в Нур-Султане мирных собраний, спортивных и других массовых мероприятий, запрещают забастовки, продажу оружия и взрывчатых веществ и тому подобное.

Указ Токаева вступил в силу в день подписания.

Ранее президент Казахстана подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.