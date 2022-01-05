По всему Казахстану на фоне протестов отключили интернет

Проблемы с интернетом в Казахстане наблюдаются с 4 января Фото: depositphotos.com

Основатель сервисов Red Shield VPN и GlobalCheck Владислав Здольников заявил The Insider, что речь идет о "тотальном отключении интернета в стране".

По его словам, со вчерашнего дня до текущего момента наблюдается полное отключение сотовой связи и частичное отключение проводного интернета в городе Алматы. В некоторых других регионах Казахстана блокировались только определенные ресурсы, мессенджер Telegram, а ночью начали блокировать VPN-сервисы.

Полное отключение интернета по всему Казахстану начали фиксировать сегодня, 5 января, примерно в 13.00.

О полном отключении интернета в стране пишут также журналисты Telegram-канала "Подъем".