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В МИД РФ заявили, что Москва "внимательно следит" за событиями в Казахстане

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Протесты в Казахстане длятся со 2 января
Протесты в Казахстане длятся со 2 января
Фото: Адиль Хэйнс / Twitter

Министерство иностранных дел России в связи с протестами в Казахстане заявило, что "внимательно следит за событиями в братской соседней стране".

"Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", – заявили в российском ведомстве.

В МИД РФ добавили, что поддерживают связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию райадминистрации (акимата) с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям. В результате пострадало около сотни правоохранителей, 200 человек задержали.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо.

В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Казахстан, протесты, МИД России, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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