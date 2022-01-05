В МИД РФ заявили, что Москва "внимательно следит" за событиями в Казахстане

"Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", – заявили в российском ведомстве.

В МИД РФ добавили, что поддерживают связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет.