Если режим в Казахстане не устоит, РФ может начать "возвращение южной Сибири в родную гавань". А Украина вздохнет свободно – профессор Соловей

"Как события в Казахстане могут повлиять на российскую политику. О планах транзита теперь, вероятно, придется забыть. Умирать надо в Кремле (а больничная койка уже скоро). Внутренняя политика: "смутьянов" нагибать еще сильнее, а народишку подбрасывать с барского стола", – написал Соловей.

При этом он подчеркнул, что основным внешнеполитическим направлением для Кремля остается Украина.

"Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом. Если режим в Казахстане не устоит, тогда на повестку дня может встать "возвращение южной Сибири в родную гавань" (план лежит на столе). А Украина вздохнет свободно", – отметил Соловей.