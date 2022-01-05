Глава ОБСЕ призвал к деэскалации ситуации в Казахстане

"Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за последними событиями в Казахстане. Насилие никогда не было правильным ответом на текущие проблемы. Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога при полном соблюдении обязательств ОБСЕ", – написал он.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.

Сегодня стало известно, что в Казахстане отключили интернет.