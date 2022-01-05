Токаев заявил, что власть будет действовать максимально жестко в отношении протестующих

"В нашем любимом городе проходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины", – сказал он.

Президент заявил, что обстановка угрожающая для всех жителей Алматы. Он назвал протестующих заговорщиками и хулиганствующими элементами и подчеркнул, что они действуют организованно, что, по его мнению, свидетельствует о том, что людей "мотивировали финансово".

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются ко мне с многочисленным просьбами защитить их жизнь", – заявил Токаев.

Токаев в экстренном обращении 5 января на казахском ТВ заявил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.