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Токаев заявил, что власть будет действовать максимально жестко в отношении протестующих

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Протесты в Казахстане начались 2 января
Протесты в Казахстане начались 2 января
Фото: EPA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе протестов были убиты и ранены казахские силовики. Видео опубликовал 5 января Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"В нашем любимом городе проходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины", – сказал он.

Президент заявил, что обстановка угрожающая для всех жителей Алматы. Он назвал протестующих заговорщиками и хулиганствующими элементами и подчеркнул, что они действуют организованно, что, по его мнению, свидетельствует о том, что людей "мотивировали финансово".

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются ко мне с многочисленным просьбами защитить их жизнь", – заявил Токаев.

Токаев в экстренном обращении 5 января на казахском ТВ заявил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадало около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо, однако протесты не прекратились. Митингующие требовали отстранения от власти Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.

Токаев 5 января подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Режим ЧП будет действовать как минимум до 19 января. В стране вводятся усиленные меры охраны общественного порядка, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, вводится проверка документов, удостоверяющих личность, и досмотр вещей, а также ограничивается въезд в город.

Ранее президент Казахстана подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

Теги: Казахстан, протесты, митинг, нападение, раненые, Нурсултан Назарбаев, правоохранители, военнослужащий, ограничения, Алматы, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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