ЕС призвал власти Казахстана "уважать фундаментальное право на протест", граждан – воздерживаться от насилия

"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз ожидает, что они останутся ненасильственными и избегнут любого подстрекательства к насилию", – говорится в документе.

Европейский союз также призвал власти Казахстана "уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерность в применении силы при законной защите своих интересов безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства".

"Казахстан – важный партнер Европейского союза. В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном мы рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в интернете и офлайн. Евросоюз поощряет мирное урегулирование ситуации посредством инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения основных прав граждан", – подчеркнули в организации.