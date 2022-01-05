ЕС призвал власти Казахстана "уважать фундаментальное право на протест", граждан – воздерживаться от насилия

"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз ожидает, что они останутся ненасильственными и избегнут любого подстрекательства к насилию", – говорится в документе.
Европейский союз также призвал власти Казахстана "уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерность в применении силы при законной защите своих интересов безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства".
"Казахстан – важный партнер Европейского союза. В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном мы рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в интернете и офлайн. Евросоюз поощряет мирное урегулирование ситуации посредством инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения основных прав граждан", – подчеркнули в организации.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).
В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.
5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.
В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе.
Протестующие захватывают и другие административные здания в Казахстане.