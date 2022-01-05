Президент Польши во второй раз заболел COVID-19. Дуда был трижды привит

"Президент чувствует себя хорошо, у него нет серьезных симптомов, и он находится под постоянным медицинским наблюдением", – написал Шрот.
Позже он добавил в Twitter, что в апреле и июне прошлого года Дуда сделал две прививки против коронавируса, а 17 декабря – получил третью бустерную дозу вакцины от COVID-19.
"В соответствии с правилами президент находится в изоляции", – подчеркнул Шрот.
2. Prezydent przyj * w kwietniu i czerwcu zesz * ego roku 2 dawki szczepionki, a 17 grudnia – dawk * trzeci * przypominaj * c * . Prezydent zgodnie z przepisami przebywa w izolacji.— Pawe * Szrot (@PSzrot) January 5, 2022
Дуда во второй раз заразился коронавирусом. Первый раз – в октябре 2020 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным минздрава Польши, с начала пандемии в стране подтвердили более 4,16 млн случаев COVID-19 (17 196 – за сутки 4 января), умерло около 98,7 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.