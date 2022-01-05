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Король и королева Швеции заразились коронавирусом

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Король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия изолировались в своем доме
Король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия изолировались в своем доме
Фото: EPA

Король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирус. Об этом 4 января сообщила пресс-служба королевской семьи.

У короля и королевы, которые полностью вакцинированы тремя дозами, легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо. Они ушли на изоляцию в своем доме, отслеживание заражения продолжается.

Как рассказала изданию Aftonbladet официальный представитель королевской семьи Маргарета Торгрен, король и королева сдали тест на всякий случай, учитывая большое число заболевших в стране в последние несколько недель.

Торгрен уточнила, что другие члены королевской семьи, в том числе дети и внуки, принц Оскар и принцесса Эстель, не заболели.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции с начала эпидемии подтвердили 1,4 млн случаев COVID-19, умерли 15 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Швеция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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