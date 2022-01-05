Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия изолировались в своем доме Фото: EPA

У короля и королевы, которые полностью вакцинированы тремя дозами, легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо. Они ушли на изоляцию в своем доме, отслеживание заражения продолжается.

Как рассказала изданию Aftonbladet официальный представитель королевской семьи Маргарета Торгрен, король и королева сдали тест на всякий случай, учитывая большое число заболевших в стране в последние несколько недель.

Торгрен уточнила, что другие члены королевской семьи, в том числе дети и внуки, принц Оскар и принцесса Эстель, не заболели.