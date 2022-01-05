Король и королева Швеции заразились коронавирусом

У короля и королевы, которые полностью вакцинированы тремя дозами, легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо. Они ушли на изоляцию в своем доме, отслеживание заражения продолжается.
Как рассказала изданию Aftonbladet официальный представитель королевской семьи Маргарета Торгрен, король и королева сдали тест на всякий случай, учитывая большое число заболевших в стране в последние несколько недель.
Торгрен уточнила, что другие члены королевской семьи, в том числе дети и внуки, принц Оскар и принцесса Эстель, не заболели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции с начала эпидемии подтвердили 1,4 млн случаев COVID-19, умерли 15 тыс. человек.