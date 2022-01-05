За сутки от коронавируса привились более 100 тыс. украинцев

Первую дозу вакцины от COVID-19 во вторник получили 26 502 украинца Фото: EPA

В частности, первую дозу вакцины от COVID-19 во вторник получили 26 502 украинца, вторую – 73 536.

Третью – дополнительную (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) – получили 597 украинцев. Третью -- бустерную или ревакцинальную – дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 1843 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, получили две дозы 13 835 698 человек, дополнительную дозу – 4756, бустерную дозу – 7556. В общей сложности введено 28 596 332 прививки.

На сайте Минздрава указано, что для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (58 512), Sinovac (23 572), Moderna (18 359) и AstraZeneca (2035).