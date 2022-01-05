В Украине изменили схемы комбинации вакцин от COVID-19. Теперь CoronaVac можно совмещать с другими вакцинами

Вакцинация в Украине началась в феврале 2021 года Фото: EPA

"Вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca", – говорится в сообщении.

Соответствующие рекомендации Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике приняла 23 декабря 2021 года, они были утверждены приказом Минздрава №2976 от 31 декабря.

Согласно приказу, возможны следующие схемы комбинации вакцин:

первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая доза векторной (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);

первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая мРНК (Pfizer, Moderna);

первая доза мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной (AstraZeneca).

Интервал между дозами для всех комбинаций – 28 дней.

Инфографика: moz.gov.ua

Такие же схемы можно применять для дополнительной или бустерной дозы, отметили в Минздраве.

"Также НТГЭИ рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней", – говорится в сообщении.