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В Украине изменили схемы комбинации вакцин от COVID-19. Теперь CoronaVac можно совмещать с другими вакцинами

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Вакцинация в Украине началась в феврале 2021 года
Вакцинация в Украине началась в феврале 2021 года
Фото: EPA

В Украине изменили смешанные схемы для основного курса вакцинации (две дозы) против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 4 января.

"Вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca", – говорится в сообщении.

Соответствующие рекомендации Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике приняла 23 декабря 2021 года, они были утверждены приказом Минздрава №2976 от 31 декабря.

Согласно приказу, возможны следующие схемы комбинации вакцин: 

  • первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая доза векторной (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);
  • первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая мРНК (Pfizer, Moderna);
  • первая доза мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной (AstraZeneca).

Интервал между дозами для всех комбинаций – 28 дней. 

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Такие же схемы можно применять для дополнительной или бустерной дозы, отметили в Минздраве.

"Также НТГЭИ рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 28,5 млн прививок: первую дозу получили более 14,72 млн украинцев, две – около 13,76 млн человек, третью, дополнительную, дозу ввели 4159 украинцам, бустерную дозу получили 5713 человек.

Бустерную или ревакцинальную дозу (чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса иммунизации. Дополнительную дозу (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) препарата можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал глава Минздрава Виктор Ляшко.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа минимум через шесть месяцев после основного курса иммунизации. С 4 января 2022 года бустерную дозу разрешили вводить людям старше 60 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac
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