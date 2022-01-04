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На Закарпатье разоблачили подпольную типографию, где ежемесячно фальсифицировали тысячи свидетельств о вакцинации от COVID-19 – СБУ

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В ходе обысков правоохранители обнаружили фиктивные международные свидетельства о вакцинации
В ходе обысков правоохранители обнаружили фиктивные международные свидетельства о вакцинации
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. Об этом 4 января сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, для этого подозреваемые создали в приграничных районах Закарпатской области собственную подпольную типографию. Производственные мощности "цеха" позволяли ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов.

Помимо этого, фигуранты наладили массовое изготовление фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Фиктивные документы заверялись поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

"Готовую "продукцию" злоумышленники реализовывали клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона. По предварительным данным, доходы участников схемы составляли сотни тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где была обустроена нелегальная типография.

В ходе обысков правоохранители обнаружили фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Четырем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По данным МВД на 11 ноября, в Украине в 2021 году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа прошлого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Теги: СБУ, Закарпатье, вакцинация, правоохранители, подозрение, обыски, подделка, Служба безопасности Украины, вакцина, COVID-сертификат
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