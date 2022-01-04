На Закарпатье разоблачили подпольную типографию, где ежемесячно фальсифицировали тысячи свидетельств о вакцинации от COVID-19 – СБУ

В ходе обысков правоохранители обнаружили фиктивные международные свидетельства о вакцинации Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, для этого подозреваемые создали в приграничных районах Закарпатской области собственную подпольную типографию. Производственные мощности "цеха" позволяли ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов.

Помимо этого, фигуранты наладили массовое изготовление фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Фиктивные документы заверялись поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

"Готовую "продукцию" злоумышленники реализовывали клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона. По предварительным данным, доходы участников схемы составляли сотни тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где была обустроена нелегальная типография.

В ходе обысков правоохранители обнаружили фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Четырем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

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