На Закарпатье разоблачили подпольную типографию, где ежемесячно фальсифицировали тысячи свидетельств о вакцинации от COVID-19 – СБУ

По данным спецслужбы, для этого подозреваемые создали в приграничных районах Закарпатской области собственную подпольную типографию. Производственные мощности "цеха" позволяли ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов.
Помимо этого, фигуранты наладили массовое изготовление фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Фиктивные документы заверялись поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.
"Готовую "продукцию" злоумышленники реализовывали клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона. По предварительным данным, доходы участников схемы составляли сотни тысяч гривен", – говорится в сообщении.
Как установило следствие, противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где была обустроена нелегальная типография.
В ходе обысков правоохранители обнаружили фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
Четырем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.
Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.
По данным МВД на 11 ноября, в Украине в 2021 году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.
17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа прошлого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.
В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.