Не доверял вакцинам. Во Франции строго наказали медика за подделку COVID-сертификатов

Сообщается, что врач-пенсионер, работавший в доме престарелых, подделал 35 сертификатов о прививках. В этом ему способствовал сын.

У самого врача и его сына также были подделаны COVID-сертификаты. На допросе медик объяснил это тем, что не доверяет вакцине и считает ее "генной терапией", пишет издание.

Отмечается, что мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Также его обязали заплатить штраф в размере €40 тыс. и запретили работать медиком следующие пять лет.