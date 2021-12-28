Не доверял вакцинам. Во Франции строго наказали медика за подделку COVID-сертификатов

Сообщается, что врач-пенсионер, работавший в доме престарелых, подделал 35 сертификатов о прививках. В этом ему способствовал сын.
У самого врача и его сына также были подделаны COVID-сертификаты. На допросе медик объяснил это тем, что не доверяет вакцине и считает ее "генной терапией", пишет издание.
Отмечается, что мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Также его обязали заплатить штраф в размере €40 тыс. и запретили работать медиком следующие пять лет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала эпидемии подтвердили 9,3 млн случаев COVID-19, умерли 124 тыс. человек.