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Не доверял вакцинам. Во Франции строго наказали медика за подделку COVID-сертификатов

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За подделку COVID-сертификата врача наказали штрафом в размере &euro;40 тыс
За подделку COVID-сертификата врача наказали штрафом в размере €40 тыс
Фото: depositphotos.com

Во французском регионе Овернь-Рона-Альпы медика обвинили в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и наказали штрафом в размере €40 тыс. Об этом со ссылкой на заявление местной прокуратуры 27 декабря сообщило издание Le Figaro.

Сообщается, что врач-пенсионер, работавший в доме престарелых, подделал 35 сертификатов о прививках. В этом ему способствовал сын.

У самого врача и его сына также были подделаны COVID-сертификаты. На допросе медик объяснил это тем, что не доверяет вакцине и считает ее "генной терапией", пишет издание.

Отмечается, что мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Также его обязали заплатить штраф в размере €40 тыс. и запретили работать медиком следующие пять лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала эпидемии подтвердили 9,3 млн случаев COVID-19, умерли 124 тыс. человек.

Теги: Франция, эпидемия, прокуратура, штраф, вакцинация, медики, подделка, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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