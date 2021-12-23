В аэропорту Борисполь выявили 30 COVID-сертификатов с признаками подделки

"В период с 19 по 22 декабря на территории аэропорта 30 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также об использовании поддельных документов. Максимальное наказание – два года ограничения свободы.

Как отметили в ведомстве, по каждому из фактов правоохранители проведут проверку.