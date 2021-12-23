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В аэропорту Борисполь выявили 30 COVID-сертификатов с признаками подделки

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Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке документов
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке документов
Фото: mvs.gov.ua

В аэропорту Борисполь за четыре дня выявили 30 COVID-сертификатов с признаками подделки. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В период с 19 по 22 декабря на территории аэропорта 30 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также об использовании поддельных документов. Максимальное наказание – два года ограничения свободы.

Как отметили в ведомстве, по каждому из фактов правоохранители проведут проверку.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Теги: МВД, Борисполь, вакцинация, вакцина, COVID-сертификат
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