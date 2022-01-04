Накануне и в период новогодних праздников в аэропорту Борисполь выявили 19 фейковых COVID-сертификатов – полиция

Полиция открыла уголовные производства относительно 19 человек, предъявивших документы о вакцинации с признаками подделки Фото: depositphotos.com

"В период с 28 декабря 2021 года по 3 января 2022 года на территории аэропорта Борисполь 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки, – говорится в сообщении. – Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов".

Как сообщили в полиции Киевской области, по каждому из 19 фактов будет проведена проверка, а также дана правовая квалификация.