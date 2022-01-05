Джокович сообщил, что едет на Australian Open не привитым от COVID-19. Власти Австралии потребовали объяснений

"Мне понравилось быть с семьей и дорогими людьми, я сделал перерыв в очень долгом и успешном сезоне 2021 года. Теперь я переезжаю в Австралию, потому что у меня есть исключение, и я готов жить и дышать теннисом следующие пару недель соревнований", – написал спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

Австралийский телеканал АВС сообщил: организаторы турнира подтвердили, что Джокович получил медицинское освобождение от вакцинации, а с этим документом можно попасть на Australian Open без документов о полной вакцинации от коронавирусной инфекции. Сербского теннисистка проверяли "две отдельные независимые группы медицинских экспертов", в том числе от Минздрава штата Виктория, где будет проходить Australian Open.

Телеканал подчеркивает, что Джокович ранее отказался сообщать о своем статусе иммунизации от COVID-19.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил 5 января на пресс-конференции, что Джоковичу придется доказать, что он действительно освобожден от вакцинации от COVID-19 по медицинским показаниям, сообщает Reuters. Если, приземлившись в Австралии, сербский теннисист этого не сделает, то отправится "следующим самолетом домой", отметил глава австралийского правительства. Моррисон подчеркнул, что для Джоковича "не должно быть никаких особых правил".