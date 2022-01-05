Джокович сообщил, что едет на Australian Open не привитым от COVID-19. Власти Австралии потребовали объяснений

"Мне понравилось быть с семьей и дорогими людьми, я сделал перерыв в очень долгом и успешном сезоне 2021 года. Теперь я переезжаю в Австралию, потому что у меня есть исключение, и я готов жить и дышать теннисом следующие пару недель соревнований", – написал спортсмен.
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Австралийский телеканал АВС сообщил: организаторы турнира подтвердили, что Джокович получил медицинское освобождение от вакцинации, а с этим документом можно попасть на Australian Open без документов о полной вакцинации от коронавирусной инфекции. Сербского теннисистка проверяли "две отдельные независимые группы медицинских экспертов", в том числе от Минздрава штата Виктория, где будет проходить Australian Open.
Телеканал подчеркивает, что Джокович ранее отказался сообщать о своем статусе иммунизации от COVID-19.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил 5 января на пресс-конференции, что Джоковичу придется доказать, что он действительно освобожден от вакцинации от COVID-19 по медицинским показаниям, сообщает Reuters. Если, приземлившись в Австралии, сербский теннисист этого не сделает, то отправится "следующим самолетом домой", отметил глава австралийского правительства. Моррисон подчеркнул, что для Джоковича "не должно быть никаких особых правил".
Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
На 4 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили почти 291 млн случаев коронавирусной инфекции (в Австралии – 500 тыс.), скончались более 5,4 млн (в Австралии – 2266) пациентов с COVID-19.