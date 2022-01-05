В США выявили более 1 млн новых случаев COVID-19 в сутки

В среднем в США подтверждают более 491,6 тыс. случаев COVID-19 в сутки Фото: EPA

Рекордное количество инфицирований коронавирусом за один день может быть частично связано с задержкой отчетности во время новогодних праздников, сообщил CNBC.

Так, ряд штатов США не представили данные 31 декабря. Кроме того, многие регионы не сообщают информацию по выходным, а это означает, что некоторые из учтенных за 3 января случаев COVID-19 могут быть связаны с положительными тестами, взятыми в предыдущие дни.

В то же время, согласно данным Центров по контролю и профилактике и заболеваемости США (CDC), 3 января в Штатах выявили 828 417 случаев коронавирусной инфекции.

В среднем в США подтверждают 491 652 случая COVID-19 в сутки, это почти в два раза больше, чем неделю назад, и самый высокий показатель за все время пандемии.

По оценкам CDC, на штамм коронавируса "Омикрон" приходится 95,4% от общего числа инфицирований в США на прошлой неделе.

На фоне роста числа новых случаев COVID-19 в Штатах увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, 3 января – впервые за четыре месяца – было госпитализировано 100 тыс. человек, отметил CNN.