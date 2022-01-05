В США выявили более 1 млн новых случаев COVID-19 в сутки

Рекордное количество инфицирований коронавирусом за один день может быть частично связано с задержкой отчетности во время новогодних праздников, сообщил CNBC.
Так, ряд штатов США не представили данные 31 декабря. Кроме того, многие регионы не сообщают информацию по выходным, а это означает, что некоторые из учтенных за 3 января случаев COVID-19 могут быть связаны с положительными тестами, взятыми в предыдущие дни.
В то же время, согласно данным Центров по контролю и профилактике и заболеваемости США (CDC), 3 января в Штатах выявили 828 417 случаев коронавирусной инфекции.
В среднем в США подтверждают 491 652 случая COVID-19 в сутки, это почти в два раза больше, чем неделю назад, и самый высокий показатель за все время пандемии.
По оценкам CDC, на штамм коронавируса "Омикрон" приходится 95,4% от общего числа инфицирований в США на прошлой неделе.
На фоне роста числа новых случаев COVID-19 в Штатах увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, 3 января – впервые за четыре месяца – было госпитализировано 100 тыс. человек, отметил CNN.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным CDC, в США за все время пандемии подтвердили 56,31 млн случаев COVID-19, умерло около 825,1 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили в ЮАР 22 ноября 2021 года, он имеет большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.