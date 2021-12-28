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В США фиксируют более 200 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Эксперты прогнозируют полмиллиона

Авиакомпании США отменили тысячи рейсов из-за штамма коронавируса "Омикрон"
Авиакомпании США отменили тысячи рейсов из-за штамма коронавируса "Омикрон"
Фото: EPA

В Соединенных Штатах в среднем подтверждают 206 577 новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике и заболеваемости США (CDC) на утро 27 декабря.

Это на 51,4% больше, чем неделю назад, и является самым высоким показателем с 18 января.

В течение следующей недели или 10 дней среднее количество новых случаев коронавирусной инфекции может достичь полмиллиона в сутки, прогнозирует медицинский аналитик CNN доктор Джонатан Райнер.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что "чрезвычайная заразность" нового штамма коронавируса "Омикрон" может привести к значительному увеличению количества случаев COVID-19, сообщил "Голос Америки".

Фаучи отметил, что, хотя исследования указывают на менее тяжелое течение заболевания в инфицированных вариантом "Омикрон", чрезвычайная заразность вируса может означать значительный рост и количество госпитализаций. Фаучи считает, что ситуация с COVID-19 в США "значительно улучшится в январе".

На фоне распространения в Штатах штамма "Омикрон" президент Джо Байден в ходе встречи с рабочей группой американской администрации по борьбе с COVID-19 и губернаторами штатов пообещал принять меры для сокращения дефицита тестов на коронавирус в стране.

Стенограмма разговора опубликована на сайте Белого дома 27 декабря.

В частности, по словам Байдена, будет задействован закон об оборонном производстве для наращивания производства тестов на коронавирус.

Из-за распространения варианта "Омикрон", в США 25 и 26 декабря отменили более 3 тыс. авиарейсов, подчеркнул "Голос Америки".

27 декабря в Штатах отменили еще около 1 тыс. рейсов, пишет The Hill. Авиакомпании США заявили, что они борются с кадровыми проблемами, так как многие их сотрудники не выходят на работу из-за заражения коронавирусом.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

По данным CDC, в США за все время пандемии подтвердили 52,28 млн случаев COVID-19, умерло около 813,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

В США 73% людей, у которых обнаружили коронавирус с 12 по 18 декабря, были заражены штаммом "Омикрон", сообщило 21 декабря издание The Washington Post. "Омикрон" распространился в США менее чем за месяц. Впервые в стране этот штамм был обнаружен в последних числах ноября 2021 года.

Теги: США, Джо Байден, дефицит, вирус, прогноз, авиарейсы, губернатор, президент, инфекция, авиакомпания, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Энтони Фаучи, штамм, CDC, Омикрон
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