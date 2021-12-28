В США фиксируют более 200 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Эксперты прогнозируют полмиллиона

Это на 51,4% больше, чем неделю назад, и является самым высоким показателем с 18 января.

В течение следующей недели или 10 дней среднее количество новых случаев коронавирусной инфекции может достичь полмиллиона в сутки, прогнозирует медицинский аналитик CNN доктор Джонатан Райнер.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что "чрезвычайная заразность" нового штамма коронавируса "Омикрон" может привести к значительному увеличению количества случаев COVID-19, сообщил "Голос Америки".

Фаучи отметил, что, хотя исследования указывают на менее тяжелое течение заболевания в инфицированных вариантом "Омикрон", чрезвычайная заразность вируса может означать значительный рост и количество госпитализаций. Фаучи считает, что ситуация с COVID-19 в США "значительно улучшится в январе".

На фоне распространения в Штатах штамма "Омикрон" президент Джо Байден в ходе встречи с рабочей группой американской администрации по борьбе с COVID-19 и губернаторами штатов пообещал принять меры для сокращения дефицита тестов на коронавирус в стране.

Стенограмма разговора опубликована на сайте Белого дома 27 декабря.

В частности, по словам Байдена, будет задействован закон об оборонном производстве для наращивания производства тестов на коронавирус.

Из-за распространения варианта "Омикрон", в США 25 и 26 декабря отменили более 3 тыс. авиарейсов, подчеркнул "Голос Америки".

27 декабря в Штатах отменили еще около 1 тыс. рейсов, пишет The Hill. Авиакомпании США заявили, что они борются с кадровыми проблемами, так как многие их сотрудники не выходят на работу из-за заражения коронавирусом.