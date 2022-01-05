В китайском городе ввели локдаун из-за трех случаев COVID-19

Первые два бессимптомных случая были обнаружены в воскресенье, 2 января. Эпидемиологическая проверка показала, что заболевшие не выезжали за пределы города за последние 14 дней.

В Ючжоу приостановили работу все автобусы, такси, услуги по вызову автомобилей и общественный транспорт. Торговые центры и супермаркеты по всему городу также приостановили свою деятельность, за исключением хранения предметов первой необходимости. В школах был приостановлен учебный процесс.

Также было приказано прекратить работу музеев, стадионов, туристических достопримечательностей, шахматных и карточных залов, интернет-кафе и других закрытых мест для отдыха и развлечений .

Центральная часть города была заблокирована, и всем работающим там не разрешалось входить или выходить из нее. Люди, возвращающиеся в город, должны заранее сообщить об этом.

Это уже второй город в Китае, отправленный на локдаун за последнее время. Первым был Сиань – город с населением 13 млн человек в соседней провинции Шэньси на северо-западе Китая. Сиань, расположенный в 500 км от Ючжоу, не объявлял о локдауне, пока более 100 человек не заразились коронавирусом. По состоянию на понедельник Сиань сообщил о более чем 1600 случаях последней вспышки COVID-19.