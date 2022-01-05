Джоковичу отказали во въезде в Австралию, пишут СМИ. Ранее премьер говорил о возвращении "следующим самолетом"

По данным издания, ошибку в документах обнаружили, когда Джокович уже летел Фото: ЕРА

Джокович сообщал накануне, что имеет специальное разрешение, позволяющее находиться в Австралии без предъявления обязательной для штата Виктория документации о полной вакцинации от коронавирусной инфекции. У него якобы есть медицинское освобождение.

The Times выяснила, что Джоковичу отказали во въезде в Австралию "из-за путаницы в визах". Издание утверждает, что представитель команды теннисиста совершил "критическую ошибку", запросив для серба не тот подкласс визы. Документ не распространяется на тех, кто освобожден от вакцинации против COVID-19.

Ошибку обнаружили австралийские пограничники в тот момент, когда Джокович уже летел в Мельбурн самолетом из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты).

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил 5 января на пресс-конференции, что Джоковичу придется доказать, что он действительно освобожден от вакцинации от COVID-19 по медицинским показаниям, сообщает Reuters. Если, приземлившись в Австралии, сербский теннисист этого не сделает, то отправится "следующим самолетом домой", отметил глава австралийского правительства. Моррисон подчеркнул, что для Джоковича "не должно быть никаких особых правил".