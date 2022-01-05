В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей

317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения.

"В ряде регионов страны продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан", – отметили в МВД.

По данным силовиков, пострадали также медики и гражданское население. Правоохранители заявили, что принимают меры, чтобы сдержать агрессию.

"Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших законов, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия", – подчеркнули в министерстве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня заявил, что власть будет действовать в отношении протестующих максимально жестко.