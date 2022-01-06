В Организации договора о коллективной безопасности решили направить в Казахстан миротворческие силы

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со ст. 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан", – написал он.

Пашинян указал, что миротворцы направляются "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

Сообщая об обращении к главам стран ОДКБ (сюда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), Токаев заявлял о "террористической угрозе". "На самом деле это [...] подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", – сказал он.