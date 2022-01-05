В Казахстане объявили об освобождении аэропорта Алматы. Токаев говорил о захвате террористами пяти самолетов

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", – сказал чиновник.

Перед этим Tengrinews.kz цитировало президента страны Касыма-Жомарта Токаева, говорившего о захвате самолетов.

"Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачены пять самолетов, включая иностранные самолеты", – сказал Токаев.

KazTAG пишет со ссылкой на источник, что "захватившие аэропорт ушли" сами.

"Сейчас в аэропорту никого нет. В порту выключен свет. Одно воздушное судно с пассажирами стоит на перроне", – говорится в сообщении.

Издание также опубликовало видео из аэропорта, на котором видны разбитые машины и разрушенный изнутри терминал.