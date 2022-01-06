Перед просьбой о помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности Токаев провел переговоры с Лукашенко

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", – сказано в сообщении.

Подробности переговоров не приводятся, в пресс-службе Кремля информации о них нет, сайт президента Казахстана недоступен в связи с тем, что на фоне протестов в стране отключен интернет.

После переговоров с Лукашенко Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, с просьбой помочь справиться с происходящим в стране.