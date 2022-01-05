"Должны демонстрировать бдительность". Кулеба ответил, есть ли угроза для украинцев в Казахстане

Его спросили, есть ли угроза для украинцев в Казахстане.

"По состоянию на сейчас посольство Украины в Казахстане не получало ни одного сообщения от граждан Украины относительно прямой угрозы их жизни и безопасности. Но мы призываем всех граждан сейчас, во-первых, регистрироваться в онлайн-системе "Друг", во-вторых, в случае любой угрозы жизни сообщать посольству Украины", – сказал Кулеба.

По его словам, МИД Украины будет "внимательно следить за развитием ситуации в Казахстане".

"Для нас сейчас самое главное – это безопасность граждан, поэтому все граждане Украины, которые находятся на территории Казахстана, должны демонстрировать бдительность и избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья", – объяснил украинский дипломат.