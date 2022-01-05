В казахстанском Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву. Фото

От удара об землю памятник Назарбаеву раскололся на две части Фото: KazTAG / Telegram

На кадрах видно, что памятник Назарбаеву снесен с постамента, сама скульптура расколота на две части.

Памятник Назарбаеву был установлен в этом городе в 2016 году. Во время торжественной церемонии его открытия аким (глава местного исполнительного органа государственной власти) Алматинской области Амандык Баталов заявил, что благодаря Назарбаеву Казахстан сделал "беспрецедентный рывок во всех сферах экономики" и стал "символом благополучия и процветания", сообщало Kokshetau Asia.

По данным KZ.Media, всего в Казахстане установлено 15 монументов, памятников или изображений в барельефе Назарбаева, также в его честь названы более 10 улиц (в том числе и за пределами страны).