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Назарбаев покидает пост, который занимал 22 года, он хочет передать его действующему президенту Казахстана

Назарбаев был первым президентом Казахстана
Назарбаев был первым президентом Казахстана
Фото: ЕРА

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение покинуть должность главы правящей партии "Нур Отан". Об этом 23 ноября сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", – написал он.

На сайте партии говорится, что Назарбаев назвал свое намерение передать должность действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву "шагом, который демонстрирует единство".

"Я основал нашу партию и руководил ею все эти годы. Я прекрасно понимаю, что важно, чтобы партию "Нур Отан" возглавлял президент и чтобы он сам определял свою политику и стратегию", – объяснил первый президент страны.

В интервью Tengrinews Укибай объяснил, что передача полномочий произойдет на съезде партии. До его проведения Назарбаев останется главой "Нур Отана".

Назарбаев возглавляет "Нур Отан" с момента образования партии в 1999 году. В январе 2021 года политсила снова выиграла парламентские выборы.

Контекст:

Президентом Казахстана Назарбаев был с 1991 года по 2019-й, когда передал полномочия главы государства на тот момент председателю верхней палаты парламента страны Касым-Жомарту Токаеву. Позже Токаева избрали президентом Казахстана.

Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, политика, съезд, Касым-Жомарт Токаев, партия
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