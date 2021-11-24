Назарбаев покидает пост, который занимал 22 года, он хочет передать его действующему президенту Казахстана

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", – написал он.

В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 23, 2021

На сайте партии говорится, что Назарбаев назвал свое намерение передать должность действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву "шагом, который демонстрирует единство".

"Я основал нашу партию и руководил ею все эти годы. Я прекрасно понимаю, что важно, чтобы партию "Нур Отан" возглавлял президент и чтобы он сам определял свою политику и стратегию", – объяснил первый президент страны.

В интервью Tengrinews Укибай объяснил, что передача полномочий произойдет на съезде партии. До его проведения Назарбаев останется главой "Нур Отана".

Назарбаев возглавляет "Нур Отан" с момента образования партии в 1999 году. В январе 2021 года политсила снова выиграла парламентские выборы.