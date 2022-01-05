Cреди партнеров США в Европе есть "крепкий консенсус" по противодействию российской агрессии – Госдепартамент

РФ столкнется с серьезными потерями, если решится на новую военную агрессию в отношении Украины, отметил Прайс Фото: U.S. Department of State / Flickr

"Мы услышали, как сформировался крепкий консенсус по поводу серьезных потерь, с которыми столкнется Россия, если она решится на новую военную агрессию в отношении Украины", – сказал Прайс.

Заявление Прайса появилось на фоне подготовки президента США Джо Байдена к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, направленным на снижение напряженности, вызванной масштабным развертыванием российских войск у границы Украины. Он предупредил о решимости Запада ввести "конкретные пакеты жестких мер против России, если она продолжит эту эскалацию".

"Мы особо отметили, что они будут включать меры, на которые мы сознательно не пошли в 2014 году, но готовы принять сейчас", – отметил Прайс.