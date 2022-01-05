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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Без безопасности Украины нет безопасности в Европе – Боррель

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Боррель 5 января посетил Луганскую область
Боррель 5 января посетил Луганскую область
Фото: Josep Borrell Fontelles / Twitter

Без безопасности Украины нет безопасности в Европе. Такое мнение на брифинге 5 января в ходе визита в Луганскую область заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии об Украине должны включать Украину, прежде всего. Говорить о безопасности в Европе невозможно без консультаций и участия европейцев. Поэтому мы в сильной координации с США, НАТО и другими странами-единомышленниками, и это объясняет, кроме желания выразить нашу поддержку Украине, мое присутствие здесь сегодня", – сказал Боррель.

По его словам, конфликт на границах Украины – "на пороге того, чтобы углубиться, также растет напряженность в отношении европейской безопасности".

"Россия в очень необычной манере накапливает войска и оружие вблизи границ Украины. И этот процесс произошел очень быстро. Позвольте напомнить, что прошлым летом, пару месяцев назад, когда президент [США Джо] Байден впервые посетил Европу, первоочередной причиной обеспокоенности был Китай. И когда президент Байден и президент [РФ Владимир] Путин встретились в Женеве, считалось, что США и Россия находились в процессе налаживания коммуникации... Но сейчас все отличается", – отметил Боррель.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/473521344199942/

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прибыл с визитом в Украину 4 января. Это первая зарубежная поездка Борреля в этом году.

Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2021 года, призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

30 декабря Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Джо Байден, МИД Украины, граница, агрессия, нападение, угрозы, вторжение, конфликт, безопасность, Евросоюз, визит, Жозеп Боррель, брифинг, войска, ЕС
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