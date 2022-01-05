Без безопасности Украины нет безопасности в Европе – Боррель

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии об Украине должны включать Украину, прежде всего. Говорить о безопасности в Европе невозможно без консультаций и участия европейцев. Поэтому мы в сильной координации с США, НАТО и другими странами-единомышленниками, и это объясняет, кроме желания выразить нашу поддержку Украине, мое присутствие здесь сегодня", – сказал Боррель.

По его словам, конфликт на границах Украины – "на пороге того, чтобы углубиться, также растет напряженность в отношении европейской безопасности".

"Россия в очень необычной манере накапливает войска и оружие вблизи границ Украины. И этот процесс произошел очень быстро. Позвольте напомнить, что прошлым летом, пару месяцев назад, когда президент [США Джо] Байден впервые посетил Европу, первоочередной причиной обеспокоенности был Китай. И когда президент Байден и президент [РФ Владимир] Путин встретились в Женеве, считалось, что США и Россия находились в процессе налаживания коммуникации... Но сейчас все отличается", – отметил Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прибыл с визитом в Украину 4 января. Это первая зарубежная поездка Борреля в этом году.

Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2021 года, призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.