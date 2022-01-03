Первая зарубежная поездка в этом году. Глава европейской дипломатии посетит Украину с рабочим визитом

"Первая зарубежная поездка Борреля в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", – подчеркнули в релизе.
Боррель вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетит линию соприкосновения на Донбассе. В программе визита – встреча в Киеве с украинскими властями. 5 января в 12.00 глава европейской дипломатии выступит перед прессой.
Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2021 года, призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
ЕС после начала оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе ввел санкции против России, они неоднократно расширялись и продлевались. На фоне сообщений о стягивании РФ войск к границе Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 декабря сказала, что ЕС готов принять беспрецедентные меры в случае дальнейшей агрессии РФ.