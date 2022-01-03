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Первая зарубежная поездка в этом году. Глава европейской дипломатии посетит Украину с рабочим визитом

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Боррель посетит Украину 4 6 января
Боррель посетит Украину 4–6 января
Фото: ЕРА

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4–6 января. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

"Первая зарубежная поездка Борреля в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", – подчеркнули в релизе.

Боррель вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетит линию соприкосновения на Донбассе. В программе визита – встреча в Киеве с украинскими властями. 5 января в 12.00 глава европейской дипломатии выступит перед прессой.

Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2021 года, призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

ЕС после начала оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе ввел санкции против России, они неоднократно расширялись и продлевались. На фоне сообщений о стягивании РФ войск к границе Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 декабря сказала, что ЕС готов принять беспрецедентные меры в случае дальнейшей агрессии РФ.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Донбасс, угрозы, дипломаты, безопасность, Евросоюз, суверенитет, Жозеп Боррель
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