Первая зарубежная поездка в этом году. Глава европейской дипломатии посетит Украину с рабочим визитом

"Первая зарубежная поездка Борреля в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", – подчеркнули в релизе.

Боррель вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетит линию соприкосновения на Донбассе. В программе визита – встреча в Киеве с украинскими властями. 5 января в 12.00 глава европейской дипломатии выступит перед прессой.

Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2021 года, призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.