Байден предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину – Белый дом

Байден (на фото) в разговоре с Путиным призвал РФ к деэскалации ситуации возле границы Украины Фото: EPA

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном на сайте ведомства.

"Он [Байден] ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с двустороннего диалога о стратегической стабильности в начале следующего года, а также по линии НАТО через Совет Россия – НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации", – отметила Псаки.

Байден и Путин провели второй в декабре разговор. Он продлился около 50 минут, сообщили в Белом доме.

Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме.

По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, переговоры запросил Путин, Байден на них согласился, так как считает, что когда "дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидеров", сообщил CNN.

29 декабря, накануне телефонного разговора Байдена и Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

В Белом доме также анонсировали разговор Байдена и Зеленского в ближайшее время.