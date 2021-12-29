Зеленский обсудил с Блинкеном предстоящие переговоры США и России по безопасности

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.
"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией", – рассказал Прайс.
Говоря о беседе с Зеленским, Блинкен отметил в Twitter, что США и Украина продолжат тесные консультации относительно сдерживания агрессии РФ.
"В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским я подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Мы будем продолжать тесные консультации с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии", – подчеркнул Блинкен.
Reiterated full U.S. support for Ukraine in my call with Ukrainian President @ZelenskyyUa. We will continue to consult closely with Ukraine, @NATO Allies, and partners in our diplomatic efforts to deter further Russian aggression.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 29, 2021
Как сообщили 28 декабря в Госдепартаменте США, диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – говорил Прайс.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 28 декабря в комментарии ТАСС, что консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве (Швейцария).
По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, РФ хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами и НАТО, она этого и добилась, фактически поставив им ультиматум по гарантиям безопасности.
Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.
Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.
По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".