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Зеленский обсудил с Блинкеном предстоящие переговоры США и России по безопасности

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Блинкен (справа) отметил, что в разговоре с Зеленским (слева) подтвердил полную поддержку Украины со стороны США
Блинкен (справа) отметил, что в разговоре с Зеленским (слева) подтвердил полную поддержку Украины со стороны США
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 29 декабря обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкен предстоящие дипломатические переговоры США и России.

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией", – рассказал Прайс.

Говоря о беседе с Зеленским, Блинкен отметил в Twitter, что США и Украина продолжат тесные консультации относительно сдерживания агрессии РФ.

"В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским я подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Мы будем продолжать тесные консультации с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии", – подчеркнул Блинкен.

Как сообщили 28 декабря в Госдепартаменте США, диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – говорил Прайс.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 28 декабря в комментарии ТАСС, что консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве (Швейцария).

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, РФ хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами и НАТО, она этого и добилась, фактически поставив им ультиматум по гарантиям безопасности.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, переговоры, нападение, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, президент, безопасность, суверенитет, Нед Прайс
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