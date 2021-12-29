Зеленский обсудил с Блинкеном предстоящие переговоры США и России по безопасности

Блинкен (справа) отметил, что в разговоре с Зеленским (слева) подтвердил полную поддержку Украины со стороны США Фото: president.gov.ua

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией", – рассказал Прайс.

Говоря о беседе с Зеленским, Блинкен отметил в Twitter, что США и Украина продолжат тесные консультации относительно сдерживания агрессии РФ.

"В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским я подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Мы будем продолжать тесные консультации с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии", – подчеркнул Блинкен.

Reiterated full U.S. support for Ukraine in my call with Ukrainian President @ZelenskyyUa. We will continue to consult closely with Ukraine, @NATO Allies, and partners in our diplomatic efforts to deter further Russian aggression. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 29, 2021

Как сообщили 28 декабря в Госдепартаменте США, диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – говорил Прайс.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 28 декабря в комментарии ТАСС, что консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве (Швейцария).

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, РФ хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами и НАТО, она этого и добилась, фактически поставив им ультиматум по гарантиям безопасности.