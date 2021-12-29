Байден проведет переговоры с Путиным 30 декабря

"Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной", – говорится в заявлении Белого дома.

Во время переговоров лидеры двух стран в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по "гарантиям безопасности".

По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, переговоры запросил Путин, Байден на них согласился, так как считает, что когда "дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидеров", сообщает CNN.

Подтвердил информацию о переговорах Байдена и Путина и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его данным, телефонный разговор состоится "поздно вечером", сообщает "РИА Новости".

CNN уточнил, что звонок запланирован на 22.30 по киевскому времени. Это будет второй разговор двух президентов в декабре.