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Байден проведет переговоры с Путиным 30 декабря

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Переговоры Байдена и Путина состоятся по инициативе российского президента
Переговоры Байдена и Путина состоятся по инициативе российского президента
Фото: EPA (архив)

Президент США Джо Байден 30 декабря проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

"Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной", – говорится в заявлении Белого дома.

Во время переговоров лидеры двух стран в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по "гарантиям безопасности".

По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, переговоры запросил Путин, Байден на них согласился, так как считает, что когда "дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидеров", сообщает CNN.

Подтвердил информацию о переговорах Байдена и Путина и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его данным, телефонный разговор состоится "поздно вечером", сообщает "РИА Новости"

CNN уточнил, что звонок запланирован на 22.30 по киевскому времени. Это будет второй разговор двух президентов в декабре. 

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT.

7 декабря прошли переговоры Байдена и Путина по защищенной линии видеосвязи. Во время переговоров, которые продолжались чуть более двух часов, Байден выразил "глубокую обеспокоенность" США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Также американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, телефоны, переговоры, агрессия, угрозы, российская агрессия
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