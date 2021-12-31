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Байден и Путин провели второй в декабре разговор. Он продлился около 50 минут

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Беседа Байдена (на фото) с Путиным прошла в закрытом для прессы режиме
Беседа Байдена (на фото) с Путиным прошла в закрытом для прессы режиме
Фото: Kevin Liptak / Twitter

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря провели второй разговор в этом месяце, он продлился около 50 минут. Об этом заявили в Белом доме, сообщил CNN.

Отмечается, что беседа Байдена и Путина началась в 22.35 по киевскому времени.

Байден звонил Путину из своего дома в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он проводит выходные.

Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме.

По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, переговоры запросил Путин, Байден на них согласился, так как считает, что когда "дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидеров", сообщил CNN.

В Белом доме заявили 29 декабря, что администрация Байдена "продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной".

Во время переговоров Байден и Путин в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по "гарантиям безопасности", которые состоятся 10 января в Женеве, добавили в Белом доме. При этом в администрации США отметили, что оба президента не будут в них участвовать.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого цитирует ТАСС, цель разговора двух политиков "очень понятная": продолжение обсуждения тех вопросов, которые были на повестке дня онлайн-беседы 7 декабря, и "плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10–11–12 [января] будут происходить".

Песков отметил, что после того, как РФ передала США проекты двух договоров по безопасности "назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров".

29 декабря, накануне телефонного разговора Байдена и Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – говорил Прайс 28 декабря.

В Белом доме также анонсировали разговор Байдена и Зеленского в ближайшее время.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, Женева, телефоны, переговоры, президент
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