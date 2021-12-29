Байден и Путин не будут участвовать в переговорах по безопасности в Женеве – СМИ

По его словам, в переговорах под руководством Госдепартамента США примут участие представители Пентагона и Совета национальной безопасности.

В то же время чиновник отметил, что США пока не видят никаких усилий со стороны РФ по снижению напряженности вблизи границы Украины, что является необходимым для достижения реального прогресса в переговорах между Штатами и Россией.

Поскольку переговоры с РФ состоятся в январе, в администрации США планируют регулярно проводить консультации с Украиной, подчеркнул в комментарии CNN представитель Белого дома.

29 декабря, накануне телефонного разговора президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – говорил Прайс 28 декабря.