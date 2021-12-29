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Байден и Путин не будут участвовать в переговорах по безопасности в Женеве – СМИ

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Путин и Байден проведут телефонный разговор 30 декабря
Путин и Байден проведут телефонный разговор 30 декабря
Фото: EPA

Переговоры по безопасности 10 января между США и Россией в Женеве (Швейцария), ожидается, пройдут без участия президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом 29 декабря сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

По его словам, в переговорах под руководством Госдепартамента США примут участие представители Пентагона и Совета национальной безопасности.

В то же время чиновник отметил, что США пока не видят никаких усилий со стороны РФ по снижению напряженности вблизи границы Украины, что является необходимым для достижения реального прогресса в переговорах между Штатами и Россией.

Поскольку переговоры с РФ состоятся в январе, в администрации США планируют регулярно проводить консультации с Украиной, подчеркнул в комментарии CNN представитель Белого дома.

29 декабря, накануне телефонного разговора президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – говорил Прайс 28 декабря.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, Швейцария, Женева, Госдепартамент США, переговоры, нападение, Белый дом, президент
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