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В Белом доме анонсировали разговор Байдена и Зеленского в ближайшее время – СМИ

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Байден и Зеленский скоро снова пообщаются, отметил высокопоставленный чиновник Совета по нацбезопасности США
Байден и Зеленский скоро снова пообщаются, отметил высокопоставленный чиновник Совета по нацбезопасности США
Фото: The White House / Flickr, president.gov.ua

В скором времени следует ожидать разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом 29 декабря сообщил "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета по нацбезопасности США.

"Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, – сказал чиновник.

Он добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Байден 30 декабря проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на запрос Кремля. Звонок запланирован на 22.30 по киевскому времени. Лидеры двух стран в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по "гарантиям безопасности", сообщили в Белом доме. При этом в администрации США отметили, что Байден и Путин не будут участвовать в переговорах в Женеве 10 января.

Накануне телефонного разговора Байдена и Путина, 29 декабря, состоялась беседа Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

В Белом доме подчеркнули, что в ходе переговоров с РФ США будут руководствоваться принципом "ничего о партнерах без партнеров".

В американской администрации также добавили, что представители Украины будут присутствовать на заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое запланировано на 13 января.

"Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом", – сказал чиновник Совета по нацбезопасности США.

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Контекст:

Байден и Зеленский в последний раз побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.  

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Это был третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Теги: США, Украина, ОБСЕ, Джо Байден, переговоры, Белый дом, Владимир Зеленский, звонок
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