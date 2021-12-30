В Белом доме анонсировали разговор Байдена и Зеленского в ближайшее время – СМИ

"Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, – сказал чиновник.
Он добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.
Байден 30 декабря проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на запрос Кремля. Звонок запланирован на 22.30 по киевскому времени. Лидеры двух стран в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по "гарантиям безопасности", сообщили в Белом доме. При этом в администрации США отметили, что Байден и Путин не будут участвовать в переговорах в Женеве 10 января.
Накануне телефонного разговора Байдена и Путина, 29 декабря, состоялась беседа Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
В Белом доме подчеркнули, что в ходе переговоров с РФ США будут руководствоваться принципом "ничего о партнерах без партнеров".
В американской администрации также добавили, что представители Украины будут присутствовать на заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое запланировано на 13 января.
"Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом", – сказал чиновник Совета по нацбезопасности США.
Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.
По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Байден и Зеленский в последний раз побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.
Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.
Это был третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне.
Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.