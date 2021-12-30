В Белом доме анонсировали разговор Байдена и Зеленского в ближайшее время – СМИ

Байден и Зеленский скоро снова пообщаются, отметил высокопоставленный чиновник Совета по нацбезопасности США Фото: The White House / Flickr, president.gov.ua

"Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, – сказал чиновник.

Он добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Байден 30 декабря проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на запрос Кремля. Звонок запланирован на 22.30 по киевскому времени. Лидеры двух стран в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по "гарантиям безопасности", сообщили в Белом доме. При этом в администрации США отметили, что Байден и Путин не будут участвовать в переговорах в Женеве 10 января.

Накануне телефонного разговора Байдена и Путина, 29 декабря, состоялась беседа Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

В Белом доме подчеркнули, что в ходе переговоров с РФ США будут руководствоваться принципом "ничего о партнерах без партнеров".

В американской администрации также добавили, что представители Украины будут присутствовать на заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое запланировано на 13 января.

"Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом", – сказал чиновник Совета по нацбезопасности США.

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".