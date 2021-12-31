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Перед разговором Байдена и Путина американский самолет-разведчик совершил второй за неделю полет над Восточной Украиной – CNN

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Над Украиной пролетел самолет разведки Е-8С Joint STARS
Над Украиной пролетел самолет разведки Е-8С Joint STARS
Фото: northropgrumman.com

Американский самолет-разведчик Е-8С Joint STARS совершил полет над Восточной Украиной с разведывательной миссией перед телефонными переговорами президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом 30 декабря сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

США выполнили разведывательную миссию с использованием совместной радиолокационной системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS). Первый полет состоялся 27 декабря, сообщил представитель Европейского командования вооруженных сил США Рас Волкфил.

По его словам, США обычно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных целей разведки США и коалиции, также эти полеты выполняются в то время, когда США пытаются собрать разведывательную информацию о передвижениях российских войск вдоль границы с Украиной.

Система JSTARS способна отслеживать наземные транспортные средства во время их движения, фотографировать и передавать передвижения воинских формирований командованию, что позволит США и их союзникам отслеживать положение военных сил России.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил CNN. 

7 декабря прошли переговоры Байдена и Путина по защищенной линии видеосвязи. Во время переговоров, которые продолжались чуть более двух часов, Байден выразил "глубокую обеспокоенность" США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Также американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

30 декабря Байден провел телефонный разговор с Путиным

Американские самолеты-разведчики не в первый раз совершают полеты над территорией Украины. В ноябре 2021 года американский самолет-разведчик Boeing RC-135W совершил полет возле оккупированного Россией Крыма

27 декабря два самолета-разведчика ВВС США пролетели над восточной Украиной менее чем в 64 км от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, самолет, переговоры, разведка, ВВС США
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