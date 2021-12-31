Перед разговором Байдена и Путина американский самолет-разведчик совершил второй за неделю полет над Восточной Украиной – CNN

США выполнили разведывательную миссию с использованием совместной радиолокационной системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS). Первый полет состоялся 27 декабря, сообщил представитель Европейского командования вооруженных сил США Рас Волкфил.

По его словам, США обычно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных целей разведки США и коалиции, также эти полеты выполняются в то время, когда США пытаются собрать разведывательную информацию о передвижениях российских войск вдоль границы с Украиной.

Система JSTARS способна отслеживать наземные транспортные средства во время их движения, фотографировать и передавать передвижения воинских формирований командованию, что позволит США и их союзникам отслеживать положение военных сил России.