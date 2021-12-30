Два самолета-разведчика США 27 декабря пролетели над Украиной. Они следят за войсками РФ – Forbes

Полет наземного самолета наблюдения E-8C и самолета разведки RC-135V является одной из первых миссий, в которой ВВС США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины.

Как отмечает издание, E-8C оснащен подвесным радаром с так называемым "индикатором движущихся наземных целей", или GMTI. Он может многократно сканировать транспортные средства с течением времени, давая операторам представление о направлении движения и скорости транспортных средств. RC-135V – это разведывательный самолет, или SIGINT, чьи чувствительные приемники улавливают передачи противника.

Forbes подчеркивает, что несколько пролетов этих двух самолетов могли дать военным полное представление о российских войсках у границы.