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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два самолета-разведчика США 27 декабря пролетели над Украиной. Они следят за войсками РФ – Forbes

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Над Украиной пролетели самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V
Над Украиной пролетели самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V
Фото: depositphotos.com

Пара самолетов-разведчиков ВВС США в понедельник, 27 декабря, пролетели над восточной Украиной менее чем в 64 км от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками. Об этом сообщает Forbes.

Полет наземного самолета наблюдения E-8C и самолета разведки RC-135V является одной из первых миссий, в которой ВВС США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины.

Как отмечает издание, E-8C оснащен подвесным радаром с так называемым "индикатором движущихся наземных целей", или GMTI. Он может многократно сканировать транспортные средства с течением времени, давая операторам представление о направлении движения и скорости транспортных средств. RC-135V – это разведывательный самолет, или SIGINT, чьи чувствительные приемники улавливают передачи противника.

Forbes подчеркивает, что несколько пролетов этих двух самолетов могли дать военным полное представление о российских войсках у границы.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. Столтенберг также говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, разведка, самолеты, ОРДЛО
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