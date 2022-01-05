За сутки в мире подтвердили рекордные 2,3 млн новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

В мире подтвердили уже почти 294 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Предыдущий максимум фиксировался 1 января – почти 1,9 млн случаев COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Больше всего новых инфицирований коронавирусом подтвердили 5 января в Европе (более 1,1 млн) и на американских континентах (почти 950 тыс.).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали уже 293,75 млн случаев COVID-19, скончалось 5,45 млн инфицированных.

По числу случаев коронавирусной инфекции лидируют, по данным ВОЗ, США (почти 56 млн), Индия (35 млн), Бразилия (22,3 млн), Великобритания (13,6 млн) и Россия (10,6 млн).