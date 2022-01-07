Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 300 млн

С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались более 5,47 млн человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (почти 58,5 млн), Великобритании (более 14,1 млн) и Франции (почти 11,3 млн).

Первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 занимают США – там зарегистрировано почти 834 тыс. летальных исходов, связанных с коронавирусом.