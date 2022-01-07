Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 300 млн

С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались более 5,47 млн человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (почти 58,5 млн), Великобритании (более 14,1 млн) и Франции (почти 11,3 млн).
Первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 занимают США – там зарегистрировано почти 834 тыс. летальных исходов, связанных с коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.